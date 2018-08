Avoir un enfant ne fait pas partie des plans de plus d'un jeune Belge sur dix

Plus d'un Belge sur 10 âgé entre 25 et 35 ans ne veut pas d'enfant, selon une étude menée auprès de près de 2.000 personnes par la VUB. L'envie d'enfant est encore moins présente chez les hommes de cette tranche d'âge (16% à ne pas en vouloir) et chez les femmes (11%).