13 bienfaits de l'huile de coco

La liste des bienfaits de l'huile de coco est longue. Des pieds à la tête, à l'extérieur et à l'intérieur, elle est utile partout. Voici expliqués quelques-uns de ses atouts.

1. Nourrissante

L'huile de coco est très hydratante. Elle nourrit la peau et apaise les irritations. Grâce à ses antioxydants, elle lutte contre le vieillissement de la peau, tonifie et redonne de l'éclat. Vous pourrez également l'utiliser comme démaquillant. Pour cela, veillez à frotter doucement en faisant des mouvements circulaires et rincer à l'aide d'un gant de toilette et de l'eau tiède. Evitez cependant l'application quotidienne sur une peau mixte à grasse car cela risquerait de boucher vos pores.

Vous pouvez aussi l'utiliser comme baume à lèvres.

2. Blanchissante

Faites-vous un bain de bouche avec de l'huile de coco durant une dizaine de minutes, rincez ensuite et brossez vos dents (sans l'avaler). Vous aurez un sourire étincelant.

3. Fortifiante

Riche en vitamine E et K et en fer, l'huile de coco est un très bon aliment pour les cheveux. Grâce à elle, votre chevelure deviendra plus dense et brillante. Evitez tout de même d'en mettre sur les racines car cela pourrait les graisser.

Pour l'appliquer, mettez-en un noix sur vos doigts et passez vos doigts dans vos cheveux pour les rendre lisse et soyeux. Il en est de même pour vos cils et vos sourcils ainsi que vos ongles et cuticules.

4. Purifiante

Concentrée en acide laurique (acide gras) et non comédogène, elle assainit les peaux grasses et limite la prolifération des boutons, grâce à une action antibactérienne. Une fois par semaine, le soir, appliquer quelques gouttes d'huile en massant, sur le visage préalablement nettoyé.

5. Après-soleil

Après une exposition au soleil, elle répare la peau échauffée et déshydratée par les rayons UV. Elle peut aussi être appliquée pour apaiser les coups de soleil légers, ainsi que les rougeurs.

6. Améliorer le métabolisme

Selon les tests, l'huile de noix de coco stimulerait le métabolisme, améliorerait la fonction de la thyroïde, et intensifierait les niveaux d'énergie, qui tous contribuant à diminuer votre graisse non désirée.

7. Anti-poux

Elle est redoutable pour ces petites bêtes qu'elle asphyxie. Pour ce faire, appliquez-la sur l'ensemble de la chevelure, comme un cataplasme. Enfilez un bonnet de bain et laissez agir toute la nuit. Rince à l'eau chaude le lendemain matin, passez un peigne spécial anti poux et anti lentes. Puis faire un ou deux shampooings pour les dégraisser. Repassez ensuite le peigne spécial. L'avantage est qu'au passage, elle nourrit la crinière de vos bambins. Et contrairement à certains produits, elle n'agresse pas le cuir chevelu et ne constitue pas un perturbateur endocrinien, comme l'huile essentielle de lavande par exemple.

8. Anti-vergetures

L'huile reste l'une des manières les plus simples d'atténuer vos vergetures. Prenez une noisette d'huile de coco dans votre main et massez. Pour plus d'efficacité, pensez à utiliser une ventouse. Cela fonctionne également sur les cicatrices.

9. En cas de piqûre d'insecte

Appliquée directement sur une piqûre d'insecte, l'huile de noix de coco peut arrêter les démangeaisons et sensation de brûlure ainsi que accélérer le processus de guérison.

10. Digestive

Les graisses saturées dans l'huile de noix de coco ont des propriétés anti-bactériennes qui aident à contrôler les parasites et les champignons qui causent l'indigestion et d'autres problèmes de digestion tels que le syndrôme du côlon irritable. La graisse contenue dans l'huile de coco contribue également à une meilleure absorption des vitamines, minéraux et acides aminés.

11. Mousse à raser anti-coupures

Une fois de plus, les propriétés grasses de l'huile permettront un rasage parfait. Mettez-en en fine couche sur la partie souhaitée, et rasez délicatement. Rincez ensuite.

12. Gommante

Mélangez l'huile avec du bicarbonate de sodium alimentaire pour un gommage du visage désincrustant et hydratant.

13. Réduit la faim

L'huile de noix de coco aide à réduire l'appétit et augmente le métabolisme conduisant à une perte de poids saine. Si vous souhaitez perdre un surplus de poids, il vous faudra prendre une cuillère à soupe liquide de cette huile vierge et biologique 20 minutes avant les repas.

