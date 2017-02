3 nouvelles routines détox à tester

Chez Sisley : le masque purifiant profond (+/- 80 euros) et la lotion équilibrante purifiante (62 euros)

Une "routine pureté" complétée par l'arrivée d'un masque et d'une lotion. Mise au point autour des vertus des résines tropicales, ces deux nouveaux soins offrent une triple action : purifiante en profondeur, absorbante et astringente, et adoucissante.

Déjà existants dans la gamme : Le gel doux lavant, le sérum intensif, le soin hydratant. matifiant.

Chez Darphin : la mousse douceur nettoyant à la camomille (24 euros) et le voile protecteur urbain (35,20 euros)

La première a pour fonction d'aider à détoxifier la peau, à éliminer la pollution, grâce à ses extraits végétaux. Le second finit le travail grâce à son effet bouclier et sert de base au maquillage, tout en offrant une protection UVA/UVB 50 SPF.

Déjà existants dans la gamme : Le lait démquillant et le tonique à la camomille, la mousse nettoyante à la camomille, le sérum apaisant, la crème apaisante, la crème réparatrice anti-rougeurs, le baume réparateur anti-rougeurs. Chez Nuxe: Lotion-soin détox (15,90 euros), fluide et crème détox anti-pollution et éclat (19,90 euros chacun), et contour des yeux détox éclat et anti-cernes (17,90 euros)

Pour compléter sa ligne detox amorcée par son masque, Nuxe sort une lotion, deux soins visage et un soin contour des yeux. Un "système détox" en 3 temps, pour dégriser la peau et lui rendre son éclat. Côté ingrédient, de l'eau d'orange, de la pulpe d'acérola et de la feuille de Myrte, soin un cocktail d'extraits de fruits aux vertus anti-oxydantes, de la vitamine C, des huiles végétales, pour une double action, à la fois anti-pollution et détox.

Déjà existant dans la gamme: Le masque détox éclat vitaminé