4 étapes pour prendre soin de sa peau

Relaxant

Considérée comme l'un des plus beaux spas naturels du monde, la mer Morte distille aujourd'hui ses bienfaits dans une ligne de produits riches en eau, sel et minéraux venus de là-bas, associés à des huiles végétales et des extraits de plantes pour en renforcer l'effet. Connue pour ses vertus purifiantes, la boue noire tirée de cette étendue d'eau mythique est l'ingrédient star de cet enveloppement. Enrichi en huile de jojoba pour permettre de profiter de son pouvoir nettoyant tout en évitant des sensations de tiraillement, il convient parfaitement aux dos sujets à de petits boutons et soulage les jambes lourdes grâce à son action sur la circulation sanguine.

Exfoliant

Mi-gommage, mi-masque, ce soin luxueux à base d'argile, de charbon de bois, de cristaux de sucre et d'huile de Nigelle s'applique sur peau sèche, en insistant bien au niveau des coudes, des pieds et des genoux. La texture à la fois granuleuse et onctueuse caresse le corps comme un gant. Le temps de massage permet d'évacuer les tensions tout en éliminant les impuretés. Il ne reste plus qu'à laisser poser 5 à 10 minutes avant de rincer à l'eau chaude. L'extrait de perle noire infusé illumine et sublime la peau. Sa formule douce permet même de l'utiliser plusieurs fois par semaine sans risque d'irritation.

Lavant

Composés d'une base lavante sans savon ni détergent, ces nouveaux gels douche 100 % biodégradables contiennent tous des huiles essentielles - il existe à ce jour dix variantes - aux vertus tantôt stimulantes, revigorantes ou calmantes. Trois pressions de la pompe suffisent pour tout le corps. Pour doper son pouvoir moussant, naturellement moindre que les nettoyants synthétiques, il est conseillé d'utiliser cette petite éponge constituée de charbon actif et de fibres alimentaires tirées du konjac. Mouillée, elle gonfle et devient toute douce.

Enveloppant

Même s'il est bien connu qu'en hiver la peau souffre aussi de déshydratation, il n'est pas toujours aisé de trouver le temps d'appliquer un soin tous les jours. La formule onctueuse de cette crème, combinant les propriétés rafraîchissantes de l'orange à la senteur chaleureuse - et bien de saison - de la cannelle, rendra très vite ce rituel complètement addictif. Sa texture riche encourage à l'automassage, ce qui stimulera la circulation sanguine.