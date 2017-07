4 produits improbables inventés pour nos parties intimes

Le gel intime qui blanchit la vulve

Non, ce n'est pas une blague. Ce produit s'appelle le Clean and Dry Intimate Wash. Il s'agit d'un gel intime qui, en plus de nettoyer et de rafraichir vos parties intimes, permettrait de rendre la vulve plus blanche. Ce produit, qui n'est pas tout récent, est commercialisé depuis 2012 en Inde, où la peau blanche serait synonyme de beauté et d'élégance. Ceci explique cela...

8 out of 10 women suffer from some form of vaginal infection. Including, excessive wetness, which in turn leads to bad odour and worse infections. Clean and Dry Daily Intimate Powder absorbs wetness and controls bad odour, giving you all day freshness. Keeping you clean, happy and protected. #NoBeepBeep #CleanAndDryNo1 #8outof10women Une publication partagée par Clean And Dry (@cleananddryofficial) le 7 Juil. 2017 à 4h11 PDT

Le stick à vulve

Pourquoi s'embêter à utiliser des serviettes hygiéniques ou des tampons lorsqu'il y a le stick à vulve? On se le demande. Le stick à vulve a pour fonction de coller les lèvres (celles d'en bas) afin de sceller l'entrée du vagin, et d'empêcher ainsi le sang des règles de couler. Pas de panique, vos lèvres ne seront pas collées indéfiniment : il suffit d'uriner pour les décoller. Néanmoins, le stick à vulve reste une mauvaise idée. Une gynécologue interviewée à ce sujet par HelloGiggles explique pourquoi : "Le sang véhicule des bactéries, donc s'il reste bloqué à l'intérieur du corps plusieurs heures, je m'inquiéterais en ce qui concerne le risque d'infections".

Les paillettes dans le vagin

Dans la liste des produits improbables inventés pour le vagin, celui-ci est sans doute celui qui détient la palme. Et pourtant, une entreprise vend bel et bien des capsules intimes qui fondent dans le vagin pour y déverser des paillettes. Résultats : votre cyprine est étincelante et... elle a un goût de bonbon. Non, ça non plus, ce n'est pas une blague. Inutile de préciser que ces capsules ne sont pas du tout recommandées. Non seulement il y a un risque de provoquer une crise d'asthme si les paillettes sont ingérées lors d'un cunnilingus, mais en plus, c'est la meilleure manière d'attirer les bactéries dans votre vagin et de causer des inflammations. Réfléchissez-y à deux fois avant de mettre des strass dans votre vagin.

Le maquillage pour la vulve

Pour terminer en beauté, parlons un peu du maquillage pour la vulve. The Perfect V, une marque scandinave spécialisée dans la cosmétique intime, vend des produits tels que des sérums, des exfoliants ou encore un highlighter pour la vulve. La marque décrit ce dernier produit comme étant d'une "couleur irisée lumineuse afin d'apporter un certain attrait au vagin", pour être belle vraiment partout.

@julianreneee backstage with @theperfectv Luminizer before hitting the runway #ThePerfectV #BeautyfortheV #funkshionxswimweek #MiamiSwimWeek #Miami Une publication partagée par The Perfect V (@theperfectv) le 24 Juil. 2017 à 18h02 PDT

Pourquoi ces produits sont inquiétants

Que les femmes aient envie de maquiller leur vulve ou de se mettre des paillettes dans le vagin, c'est leur droit. Ce qui est inquiétant, c'est que tous ces produits sont créés dans un contexte peu favorable à l'amour de soi et de son sexe. En effet, comme si ce n'était pas suffisant que les femmes soient obsédées par leur poids, par la taille de leur poitrine, par leur cellulite, par leurs rides, etc. il faut encore que la société d'aujourd'hui crée de nouvelles obsessions totalement infondées en rapport avec leur sexe. Qu'il s'agisse de leur faire croire que leur vagin sent mauvais, qu'il est d'une couleur bizarre, etc., tout est fait pour que les femmes pensent que sans l'utilisation de certains produits, leurs parties intimes ne sont pas comme elles devraient être. Ainsi, elles finissent par acheter des produits dont elles n'ont absolument pas besoin. Certaines vont même jusqu'à subir une chirurgie des lèvres vaginales, ce qu'on appelle labioplastie, une opération très en vogue, y compris chez les adolescentes.

Mesdames, mesdemoiselles, souvenez-vous bien que ces produits destinés aux parties intimes sont potentiellement mauvais et que tout cela ne tient qu'à une stratégie marketing, celle que l'on appelle "marketing de la honte". Et puis, de toute façon, votre vagin est très bien comme il est.

Maureen Horlait