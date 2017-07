6 conseils pour récupérer la ligne rapidement

Oublier les mauvais plans

Ce n'est pas le tout de maigrir. Ce qu'il faut, c'est maigrir bien. Sauter des repas, ne manger que des salades pendant deux semaines, ça ne sert à rien à part nuire à votre santé. Même s'il est tentant de perdre du poids rapidement et sans rien faire, les pilules amincissantes ne sont pas la solution non plus. Pour maigrir vite, durablement et surtout sans se détruire la santé, il n'y a pas de secret : il faut manger sain, bouger et oublier les fausses bonnes idées.

Manger mieux, manger bien

Apprendre à bien manger passe d'abord par un bon petit-déjeuner. En effet, le petit-déjeuner est censé être le repas le plus riche et copieux de la journée. Pancakes, jambon, fromage, oeufs brouillés et bacon... faites-vous plaisir! À midi, on oublie les plats préparés du supermarché et on se prépare un repas sain et complet avec deux tiers de protéines et un tiers de légumes. Au soir, on évite les féculents et on mange léger, un potage par exemple. La clé, c'est de consommer de bons produits, bios de préférence, et de varier son alimentation. Bien sûr, on oublie les aliments trop gras et trop sucrés et on évite de grignoter entre les repas. Sachez aussi qu'il existe des aliments minceur que vous pouvez intégrer dans vos repas au quotidien : l'aubergine, la pomme (un excellent coupe-faim), les légumes verts (chou, céleri, brocoli, courgette, etc.), l'ananas et le citron (réputés pour leurs vertus brûle-graisse), les protéines (viande maigre, poisson, oeufs, etc.), la caféine (un bon draineur), etc.

Bien s'hydrater

Pour maigrir, il est essentiel de boire beaucoup d'eau, et ce, tout au long de la journée. On laisse de côté les sodas et l'alcool et on privilégie plutôt le thé et les tisanes. Par exemple, le thé vert est un allié minceur très efficace : c'est un puissant brûle-graisse et un excellent diurétique. Il existe également des astuces minceur telles que l'eau citronnée, dépurative et détox. À consommer à jeun avant de déjeuner dans un verre d'eau tiède, ou tout au long de la journée dans sa bouteille d'eau.

Bouger

S'il est conseillé de faire au moins 30 minutes d'exercice chaque jour pour sa santé, lorsqu'on veut maigrir rapidement, il faut aller plus loin encore. Il s'agit en fait de perdre plus de calories que l'on en consomme. L'idéal, c'est de faire quatre séances d'une heure par semaine, en alternant à chaque fois : une séance de cardio, une séance de musculation, et ainsi de suite. Ainsi, on élimine la graisse grâce au cardio, et on se tonifie grâce à la musculation. Voici les sept sports qui permettent de perdre le plus de calories :

La corde à sauter (10 à 15 minutes, 4 fois par semaine) ;

Le jogging (45 minutes, 2 fois par semaine) ;

Le rameur (50 minutes, 2 fois par semaine) ;

Le vélo (20 minutes tous les jours) ;

L'aérobic (45 minutes, 2 fois par semaine) ;

L'aquagym (45 minutes, 2 fois par semaine) ;

La marche à pied (20 minutes tous les jours).

Si vous n'avez pas le temps de faire du sport, il y a des astuces simples comme, par exemple, aller au boulot à vélo, monter les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, etc. Il existe aussi des exercices de gainage à faire en toute discrétion au bureau.

Pour maigrir, il faut dormir

Plusieurs études ont montré qu'il y avait un lien entre l'obésité et le sommeil. En effet, bien dormir permettrait de rester mince. À l'inverse, un mauvais sommeil ferait grossir. De ce fait, les personnes sujettes aux troubles du sommeil seraient plus souvent en surpoids. Ainsi, maigrir passe inévitablement par une bonne nuit de sommeil. Si vous avez des tendances insomniaques, il existe quelques petites astuces pour mieux dormir : les tisanes, les huiles essentielles, etc.

Atténuer l'aspect de la cellulite

Il existe plusieurs moyens pour atténuer l'aspect de la cellulite. Un geste simple consiste à hydrater et nourrir sa peau tous les jours. Cela permet de raffermir la peau et de diminuer ainsi l'aspect peau d'orange. Il existe également des crèmes et des gels anticellulite qui se révèlent plutôt efficaces. Lorsque vous appliquez votre crème hydratante ou votre huile de corps, pensez à vous masser les cuisses et les fesses. Par exemple, vous pouvez utiliser la technique du "palper-rouler", qui permet de déloger la graisse.

Enfin, il peut être intéressant de faire un gommage de temps en temps pour enlever les peaux mortes. L'idéal est d'en faire au moins un par semaine. Une recette de gommage simple consiste à mélanger du marc de café, réputé pour ses pouvoirs anticellulite, et de l'huile de coco, connue elle aussi pour diminuer l'aspect de la peau d'orange.

Maureen Horlait