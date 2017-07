9 astuces pour faire durer son vernis plus longtemps en vacances

Mettre son vernis à l'abri du soleil

Vernis et soleil, ça ne fait pas bon ménage. Si vous voulez garder votre vernis plus longtemps, rangez-le à l'abri du soleil et de la chaleur. Vous pouvez même le conserver au frigo quelques heures avant de l'utiliser.

Bien se laver les mains

Avant la pose du vernis, lavez-vous et séchez-vous bien les mains. Veillez à ce qu'il ne reste aucune saleté et surtout, n'appliquez pas de crème ou autres corps gras qui empêcheraient le vernis d'adhérer à l'ongle.

Secouer son vernis avant utilisation

Afin d'éviter les bulles d'air et que votre vernis ne s'assèche, secouez-le pendant une vingtaine de secondes. Lorsque vous entendez le bruit d'une petite bille qui rebondit, c'est que votre vernis est prêt à être utilisé.

Appliquer une base

La pose d'une base permet non seulement de protéger l'ongle, mais aussi de prolonger une manucure. Il en existe de toutes les sortes : bases renforçantes, bases lissantes, bases anti-jaunissements, etc.

Place à la simplicité

Laissez tomber les paillettes et nailarts un peu complexes. Ça a toujours tendance à se déteriorer plus rapidement. Rien de tel qu'une belle manucure sombre et unie avec des couleurs estivales. Pour plus d'originalité, n'hésitez pas à varier les couleurs d'un ongle à l'autre.

Privilégier les fines couches

Contrairement à ce que l'on croit, appliquer une épaisse couche de vernis ne le fera pas durer plus longtemps. Non seulement il mettra plus de temps à sécher, mais en plus, le moindre petit coup l'abîmera. Il vaut donc mieux appliquer de fines couches.

Mettre deux couches de vernis

Plutôt que d'appliquer une épaisse couche de vernis, il vaut mieux en superposer deux plus fines. La première couche servira de base et la seconde couche viendra combler les éventuels vides et intensifiera la couleur.

Faire preuve de patience

Interdiction de faire l'impasse sur le temps de séchage, ce serait le meilleur moyen d'abîmer un vernis tout juste posé. Il est impératif d'attendre au moins 10 minutes avant d'appliquer une autre couche. Ainsi, étant donné que vous devez appliquer une base, deux couches de vernis et un top coat, une manucure digne de ce nom dure environ 40 minutes.

Appliquer un top coat

Une fois la dernière couche de vernis bien sèche, appliquez une couche de top coat pour protéger le vernis et permettre ainsi une manucure longue durée. Il existe des top coat spécial brillance qui donnent de très beaux résultats.

Maureen Horlait