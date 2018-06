Après les shampoings micellaires, place aux gels douche micellaires

On vous parlait il y a quelques semaines des avantages des shampoings micellaires. Bonne nouvelle, ce principe de nettoyage se décline désormais pour le corps grâce à Dove qui lance deux gels douche baptisés Micellar Water Body Wash. Des formules très efficaces, permettant d'éliminer jusqu'au particules de pollution microscopiques, sans pour autant agresser la peau. Deux variantes, toutes deux dépourvues d'agents moussants SLES et au PH neutre pour la peau.

Notez également que dans un souci d'améliorer ses formules, Dove lance en plus une gamme de gels douche sans agents moussants SLES.

Rappelons que SLES (Sodium laureth ether sulfate) font partie des ingrédients en plus forte concentration, après les "aqua", dans les cosmétiques, parfois même dans les cosmétiques bio. Ils sont utilisés pour produire une mousse abondante, qui participe à l'impression de lavage en douceur. Mais ces tensio-actifs industriels sont largement critiqués pour leur effet asséchant et irritant, puisqu'ils détruisent les huiles naturelles, nécessaires à l'hydratation de la peau, ou du cuir chevelu dans le cas du shampoing. La réaction de la peau est alors de produire plus de sébum. Ce à quoi on a tendance à répondre par un lavage encore plus soutenu. Générant ainsi un cercle néfaste et sans fin.