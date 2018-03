Ces 11 aliments qui vous aideront à trouver le sommeil

1. Le miel

Bien qu'un apport en sucre ne soit pas idéal avant de se coucher, le miel procure une grande chaîne de bienfaits. Il augmente le sucre dans notre sang, élève l'insuline qui dirige ainsi le tryptophane vers notre cerveau, qui le converti en sérotonine, l'hormone de détente. Ensuite, il y a production de mélanine, du coup notre dose de stress diminue. Et en route pour de doux rêves.

2. Les poissons "gras"

Le saumon, le thon, le maquereau et la truite sont composés d'une combinaison d'oméga-3 et de vitamine D, qui améliore la qualité du sommeil en augmentant une fois de plus la production de sérotonine.

3. La laitue

La laitue renferme des propriétés sédatives grâce au lactucarim qu'elle contient. Rassuez-vous, il n'y a aucun danger de piquer du nez en mangeant votre salade du midi mais le soir, en déposant quelques feuilles dans de l'eau chaude pendant quelques minutes avant de la boire, cela vous aidera à plonger dans les bras de Morphée.

4. Le kale

Dans notre organisme, le calcium permet une meilleure transmission de la fatigue jusqu'à notre cerveau, cela facilite ensuite le sommeil. Le kale, comme l'épinard, est très riche en calcium, donc l'allié des nuits paisibles.

5. Le lait (chaud)

Ce n'est pas un mythe, le lait chaud aiderait à l'endormissement. Une fois de plus le cerveau transformerait le tryptophane et le calcium contenus dans le lait en sérotonine et hop, au lit.

6. Les pois chiches

Le houmous est à la mode, et ça tombe bien, car il vous aide en effet à dormir. Les pois chiches contiennent des acides aminés capables d'augmenter la production de mélatonine ce qui favorise le sommeil. N'hésitez donc plus à céder à vos envies de houmous au souper.

7. Le fromage

Si le lait favorise le sommeil, n'importe quel produit laitier le peut aussi. Le calcium présent dans le fromage permet de réguler les mouvements musculaires et la mélatonine. Evitez néanmoins les fromages avec une grande teneur en graisse qui vous feront passer une mauvaise nuit.

8. Le chocolat

C'est bien connu, le chocolat procure une sensation de bien-être et c'est cette sensation qui vous aidera à trouver le sommeil. Cela vous procurera un sentiment de relâchement du corps et de l'esprit et c'est exactement ce que l'on recherche. Evitez tout de même de vous enfiler la plaquette, un petit carré fera l'affaire.

9. Les amandes

Composées de magnésium, les amandes augmenteront la qualité du sommeil. Amateurs de fruits secs, faites-vous plaisir en journée ou le soir pour une douce nuit.

10. Les kiwis

Le kiwi régule le cycle du sommeil grâce à son apport en sérotonine. Privilégiez donc un kiwi comme dessert pour une bonne nuit de sommeil.

11. Les cerises

Et oui, les cerises sont des sources naturelles de mélatonine. Pour mettre les hormones du sommeil de notre côté, faites-vous une petite collation en soirée et cela vous aidera à vous endormir plus facilement.

Soraya Benatmane.