Contre le stress, le grand ménage de printemps passe par le foie

La médecine traditionnelle chinoise se base sur les saisons et adapte ses soins en fonction. Au printemps, c'est le foie et la vésicule biliaire qui sont au coeur de toutes ses attentions. Cet organe aussi appelé "l'empereur de la saison", c'est dire s'il est le principal organe concerné.

Au printemps, la sève monte dans les arbres et, selon la médecine chinoise, il en serait de même dans notre corps. Cette montée d'énergie serait particulièrement présente dans le foie et la vésicule biliaire. Donc, selon ses préceptes, il serait primordial de nettoyer son foie après l'hiver.

Cet organe, qui rappelons-le, a pour fonction de drainer et purifier le sang. Il est très sollicité au cours de l'hiver, et toxines et graisses ont tendance à s'y accumuler. Lui offrir un grand "ménage" en cette saison permettrait de rééquilibrer les énergies et d'éviter quelques dysfonctionnements dans les muscles et les tendons, mais aussi acouphènes, vertiges, migraines, états dépressifs, insomnies ou problèmes oculaires. Cela permettrait aussi et surtout de contrer l'énervement. En effet pour les Chinois, les émotions se trouvent dans les organes et non dans le cerveau. Un excès d'énergie dans le foie se traduirait par un comportement irritable, voire colérique. À l'inverse, un manque d'énergie se traduirait par une baisse de tonus et une propension à l'indécision et à la lâcheté.

Les 5 saisons de la médecine traditionnelle chinoise

La médecine traditionnelle chinoise divise l'année non pas en quatre saisons, mais bien en cinq. Tout est une question de cycle et de flux d'énergie. À chacune sont associés des organes et un élément. Le calendrier énergétique comprend 4 saisons de 72 jours. Le printemps correspond à l'élément "bois" et se focalise sur le foie et la vésicule biliaire, l'été est représenté par l'élément "feu", les organes du coeur et de l'intestin grêle, l'automne l'élément "métal" avec le poumon et le gros Intestin et enfin l'hiver qui correspond à l'élément "eau", et aux reins et à la vessie. Et entre chaque saison, il existe une "cinquième saison", une intersaison de 18 jours qui correspond à l'élément "terre" et se concentre sur la rate et l'estomac. Une période charnière pour préparer son corps à la saison suivante.

Contrairement à la saison classique, le printemps énergétique a commencé ce 3 février. Il court cependant jusqu'au 16 avril de cette année. Il n'est donc pas trop tard pour détoxifier son corps et son esprit. Une étape importante si l'on veut aborder le reste de l'année en pleine forme.

Pour réveiller son corps, on peut s'appuyer sur l'acuponcture, la phytothérapie ou encore les massages. Il est également conseillé de s'aérer dans la nature ou dans les parcs. Ou de faire de l'exercice, de préférence le matin. Voire des exercices de Qi Gong et dont voici un exemple en vidéo.