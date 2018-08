Coups de pouce "nature" pour un blocus serein

Lutter contre le stress

Le magnésium, rééquilibrant du système nerveux. C'est l'oligo-élément de la relaxation par excellence. Il permet de lutter contre la fatigue intellectuelle et de relâcher tous les muscles du corps. Et délesté de tout stress, l'organisme retrouve son énergie. Pour les étudiantes, il est à noter qu'il soulage également les douleurs liées au syndrome prémenstruel. S'il est plus efficace en période d'examens de le prendre sous forme de compléments, il est toujours bon de savoir que l'on retrouve du magnésium dans certains aliments tels que les graines et les noix, les légumineuses, le germe de blé, la levure de bière et les légumes à feuilles vert foncé. Afin de bien choisir son complément, le magnésium d'origine naturelle, ou magnésium marin, est recommandé car il est davantage assimilé que le magnésium de synthèse. A privilégier, donc.

L'aspérule odorante est une plante régulatrice du système nerveux. En infusion, elle possède des propriétés antistress et tranquillisantes.

Le tilleul. A prendre en infusion pour calmer les nerfs. Le tilleul agit également comme un somnifère léger.

L'huile essentielle de Marjolaine des jardins est super-tranquillisante. Elle est efficace en cas d'angoisses, d'émotivité excessive, de stress mal géré et d'anxiété. Il est impératif de la diluer : cinq gouttes d'huile essentielle dans une cuillère à café d'huile végétale (huile d'amande douce, par exemple). Quelques gouttes de ce mélange peuvent être ensuite appliquées sur le plexus solaire ou à l'intérieur des poignets.

L'huile essentielle de Laurier noble, pour le matin des examens. Il est conseillé de déposer une goutte de cette huile essentielle sur la face interne des poignets pour gagner confiance en soi.

Retrouver un sommeil réparateur

La passiflore est recommandée en infusion pour s'endormir plus vite. Elle calme le système nerveux, l'excitation cérébrale et les angoisses.

L'oranger amer, en infusion également, calme la nervosité, lutte contre les insomnies et aide à l'endormissement.

L'huile essentielle de Mandarine est relaxante. Elle est indiquée en cas de troubles du sommeil. Le mieux est alors d'en déposer deux gouttes sur un mouchoir que l'on dépose près de l'oreiller.

L'huile essentielle de Petit Grain Bigarade est également conseillée en cas de troubles du sommeil pour son action rééquilibrante sur le système nerveux. Elle peut être utilisée de la même manière que l'huile essentielle de Mandarine ou respirée de temps en temps directement au flacon.

Améliorer sa concentration

Le gingko biloba favorise l'oxygénation du cerveau pour améliorer les facultés d'apprentissage et avoir une meilleure mémoire. Il peut être pris en infusion, mais aussi en gemmothérapie (macérât de bourgeons). Il s'agit alors de gingko biloba sous forme liquide à prendre à raison de cinq gouttes pures, trois fois par jour, avant les repas.

La gentiane. Prise en infusion, elle est stimulante, tonique nerveuse, antidépressive et antiasthénique (lutte contre la fatigue profonde).

La spiruline. Cette algue d'eau douce est très riche en nutriments. Elle apporte aux étudiants force et vitalité. Elle stimule la dopamine, l'hormone qui intervient dans l'apprentissage, la mémoire et la concentration. Ainsi, la spiruline accroît les capacités mentales et physiques. Le mieux est de la prendre sous forme de comprimés.

Le thé vert matcha apporte une source puissante d'énergie qui se diffuse progressivement dans l'organisme et ce, sans palpitation. C'est un concentré de vitamines, minéraux, acides aminés, antioxydants et chlorophylle.

La menthe poivrée. Sous forme d'infusion, elle a des vertus tonifiantes. Elle peut également être utilisée sous forme d'huile essentielle pour renforcer la concentration. Elle facilite le travail mental et rend les idées plus claires. Il est conseillé alors d'en déposer une goutte à l'intérieur des poignets.

Trois recettes d'infusions En cas d'anxiété : mélangez à parts égales de l'aubépine avec de la verveine officinale. Ensuite, mettez 2 cuillères à café de ce mélange dans une tasse d'eau bouillante. Infusez 5 minutes. En cas d'insomnie : mélangez à parts égales de la passiflore, de la camomille et du tilleul. Ensuite, mettez 2 cuillères à café de ce mélange dans une tasse d'eau bouillante. Infusez 5 minutes. En cas de fatigue physique et intellectuelle : mélangez à parts égales du romarin et du thym. Ensuite, mettez 2 cuillères à café de ce mélange dans une tasse d'eau bouillante. Infusez 5 minutes.

Leila Fery