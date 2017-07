Des cours collectifs à la maison

Le principe est simple : utilisez votre l'application depuis votre ordinateur, téléphone ou tablette. Elle devrait bientôt être également disponible sur votre télévision. En attendant, pour plus de confort de visibilité, il existe une astuce simple : le câble HDMI. Il suffit de le brancher sur votre ordinateur et de le relier à votre télévision. Consultez ensuite le planning de cours et choisissez ceux qui vous intéressent en fonction de vos attentes et de votre emploi du temps. Puis, vous n'avez plus qu'à vous brancher sur l'application ou votre PC à l'heure prévue pour suivre un cours de sport collectif depuis votre salon.

L'application propose cinq programmes contenant chacun différents cours. Il y a plus de 50 cours par semaine, animés par des coachs professionnels et totalement gratuits. Chaque programme répond à un besoin différent. Par exemple, si vous désirez réduire votre masse graisseuse en faisant du cardio, le programme "Je me dépense, je me dépasse" est fait pour vous. Si vous souhaitez plutôt vous muscler, le programme "Je me muscle et gagne en puissance" est le bon choix. Il existe même un programme détente qui propose des cours de Yoga.

Vous trouverez une description de chaque cours, avec une liste de toutes les parties du corps ciblées par les exercices. L'application vous indique également la tenue idéale ainsi que les accessoires nécessaires pour la réalisation des exercices. Toutefois, tous les cours ne requièrent pas l'utilisation de matériel. Bref, si vous ne pouvez pas aller faire du sport, le sport viendra à vous.

Maureen Horlait