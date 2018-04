L'addiction au sucre, le mal du siècle ?

Il est partout. Exhibé ou, le plus souvent, sournoisement caché. Assimilé à une drogue, tant il est addictif, alors qu'il semble a priori doux, réconfortant et qu'il renvoie souvent à l'enfance. Et pourtant, la Madeleine de Proust a de quoi laisser un goût amer à tous ceux qui en seraient trop friands. Véritable fléau du siècle, la molécule est une tueuse de masse. L'Organisation mondiale pour la santé tire d'ailleurs la sonnette d'alarme : nous en avalons tous les jours l'équivalent de quarante morceaux, soit six fois plus que les recommandations journalières. Et la poudre blanche d'être d'autant plus vicieuse qu'elle n'est pas toujours signalée de prime abord. Charcuteries, légumes, pain, produits laitiers maigres : elle est présente dans la majorité des aliments. Au point qu'un enfant de 8 ans aurait déjà mangé plus de sucre que son grand-père au cours de toute sa vie.

