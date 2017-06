La boxe, en mode "séduction"

hhIl n'est pas le genre de gars à faire semblant, alors il le dit cash : avant de croiser la route de Stéphanie Blanchoud, il n'avait jamais mis les pieds dans un théâtre. Et le voilà sur son " ring " à elle, tous les soirs. On ne dirait pas comme ça, mais les premières fois, Ben Messaoud Hassen en a eu la boule au ventre, des insomnies même, et maintenant que la pièce est en relâche, ça lui manque, de sentir l'adhésion du public, son ennui certains soirs, aussi, ce truc sans fard qui se tisse entre les acteurs et ceux et celles qui sont venus les voir.

...