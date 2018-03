Ladrôme, terre de remèdes, débarque en Belgique

Partager Fais du bien à ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester Proverbe indien

Ce proverbe, le laboratoire Ladrôme, bien connu en France des adeptes des remèdes naturels bio, pourrait en faire son adage. Il débarque enfin en Belgique. Voici ce que vous devez en connaître.

Né il y a 25 ans, dans la Drôme (à Die) - région au climat à la croisée des Alpes et de la Méditerranée, particulièrement fameuse pour la grande variété de ses plantes bienfaitrices locales, - ce laboratoire de produits naturels est spécialisé dans la connaissance des plantes aromatiques et médicinales, qui fait croître et "met en bouteille" "dans le respect de la planète et des hommes". Avec ce même souci, Ladrôme travaille aussi avec des plantes endémiques, soit des plantes propres à des territoires étrangers bien délimités.

Le bien-être et la défense de l'organisme sont les deux credo de ce labo à taille humaine - 40 personnes. Pour y répondre, il s'agit d'extraire ce que les plantes ont de meilleur à offrir selon quatre thématiques: l'aromathérapie, la phytothérapie, les élixirs floraux et la propolis. De mettre au point des formules où la nature vient "au secours" des besoins quotidiens. De la routine beauté quotidienne (eaux florales, huiles végétales) aux bobos intempestifs (sommeil, digestion, articulations, etc...), des préoccupations saisonnières (detox, défenses immunitaires) à une peau réactive, sèche, irritée qui trouvera son salut dans l'huile de baobab, le catalogue de Ladrôme propose des remèdes à bien des soucis auxquels les plantes, dont les vertus ne sont plus à prouver, ont des réponses.

Ces produits de qualité à prix abordables sont désormais disponibles en Belgique, dans les magasins bio. et on s'en félicite.