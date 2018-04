Le burn-out parental pour la première fois l'objet d'une étude belge à l'échelle mondiale

L'Université de Gand et l'Université catholique de Louvain (UCL) mènent une étude qui doit déterminer combien de parents souffrent du "burn-out parental" et quelles en sont les causes. Cette enquête menée dans 37 pays, dont la Belgique, doit également déterminer les facteurs culturels à l'origine de ce phénomène.