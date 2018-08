Le Chi Nei Tsang, le massage du ventre taoïste

Originaire de la vieille Chine taoïste, le Chi Nei Tsang (CNT) est une approche holistique du massage. Autrement dit, il prend en considération l'humain dans sa globalité. Il signifie littéralement "travailler l'énergie des organes internes". Le CNT est une technique de purification et de guérison qui se fonde sur les cinq systèmes majeurs du corps : vasculaire, lymphatique, nerveux, musculaire et énergétique (le fameux Chi). Ces systèmes sont connectés au centre abdominal où stress et tensions peuvent causer des obstructions. Dans les temples des montagnes de la Chine taoïste, les moines utilisaient cette technique pour les aider à détoxiquer et fortifier leur corps dans le but de maintenir un haut niveau d'énergie, une véritable nécessité au vu de leur niveau d'entraînements spirituels. Ainsi, le Chi Nei Tsang intègre aussi bien les aspects physiques que mentaux, émotionnels et spirituels.

Concrètement ?

Le praticien masse l'abdomen, alternant des touchers profonds et légers, toujours dans le sens du transit intestinal, à savoir celui des aiguilles d'une montre. Détente et stimulation directe des organes internes et des systèmes vitaux du corps sont visées pour, in fine, les habituer à travailler plus efficacement. Les charges émotionnelles sont également approchées de cette manière et progressivement digérées. En effet, selon la vision taoïste, derrière tout problème de santé se cache un poids émotionnel. Les émotions dites "négatives" étant toujours à la recherche d'une porte de sortie, elles créent un cycle de stress conduisant à la formation de noeuds. De la même manière qu'une mauvaise digestion alimentaire engendre des troubles, une mauvaise digestion de nos émotions crée des dysfonctionnements néfastes à long terme pour notre santé. Ainsi donc, le CNT parvient à relâcher les résistances physiques, émotionnelles et psychologiques à l'origine de maladies.

Quels sont ses principaux atouts ?

Le Chi Nei Tsang désintoxique et fortifie le corps en stimulant les systèmes lymphatique et circulatoire et en renforçant l'immunité. Il travaille également sur le positionnement des organes internes et est, par conséquent, d'une aide précieuse pour les problèmes posturaux. Cette technique de massage est utile pour lutter contre les douleurs chroniques structurales du dos, des épaules, du cou, des pieds et des jambes ainsi que contre le manque de souplesse et les rigidités. Enfin, en débloquant le diaphragme et la respiration, il facilite la digestion émotionnelle.

Dans quels cas est-il conseillé ?Dans quels cas est-il déconseillé ?

Le Chi Nei Tsang est principalement préconisé en cas de problèmes de transit intestinal, de douleurs abdominales, de crampes intestinales, de problèmes de règles, de stress et de fatigue, de tension psychologique, de blocage respiratoire au niveau du diaphragme et de tensions musculaires profondes.

En revanche, il est déconseillé en cas de fièvre, d'état fébrile (rhume, grippe), de traumatisme récent, d'ulcère gastrique avec perforation ou encore d'anévrisme.

Et après le massage ?

Il est courant de s'endormir durant le massage du ventre puisque le système nerveux autonome a été déclenché. Des sensations telles qu'une sensation de chaleur dans le ventre ou l'envie d'aller aux toilettes sont généralement bons signes. En revanche, il est conseillé de ne pas faire de sport et de ne pas soulever de choses lourdes avant d'avoir fait une nuit de sommeil. Il est indispensable de boire au moins un litre d'eau après le massage pour éliminer les toxines détachées de la paroi intestinale, sans quoi les bénéfices de la séance seraient perdus. La personne massée peut éventuellement prendre un bain avec un peu d'huile essentielle de lavande médicinale (calmant nerveux).

Le Chi Nei Tsang vous apportera à la fois bien-être physique et clarté d'esprit. Votre corps retrouvera son équilibre.

Leila Fery