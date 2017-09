Les bonnes résolutions, c'est maintenant

À en croire le quotidien De Volkskrant, le meilleur moment pour les mettre en pratique c'est maintenant, en ce début d'automne, et non le 1er janvier. S'y mettre dès maintenant augmenterait ses chances de réussite, une bonne nouvelle quand on sait que es scientifiques estiment qu'on abandonne ses bonnes résolutions après douze jours en moyenne.

En principe, on est en effet plus détendu en septembre qu'en janvier : les effets bénéfiques de l'été se font encore sentir et on profite des températures douces de l'été indien. En janvier, le stress de toutes les tâches à finir avant la fin d'année additionné aux cadeaux de Noël, fêtes de fin d'année et autres réceptions laisse des traces. De plus, le manque de lumière de cette période de l'année est néfaste pour notre niveau d'énergie.

Autre point positif, en septembre, personne ne vous harcèle pour savoir quelles sont vos bonnes résolutions, ce qui vous laisse toute latitude d'y réfléchir calmement et si l'on tient le coup, on a plusieurs mois d'avance sur ceux qui s'y mettent en janvier.

Pour beaucoup d'entre nous, septembre est synonyme d'un nouveau départ: les enfants retournent à l'école, on reprend ses hobbys et sa routine. Comme l'explique De Volkskrant, c'est le cadre idéal pour adopter de nouvelles habitudes. (CB)