Manger gras pour maigrir : la polémique du régime cétogène

Le régime cétogène nous vient tout droit des États-Unis. Inventé dans les années 1920 par le docteur Russel Wilder, son objectif premier était de guérir les personnes épileptiques. Aujourd'hui, il est scientifiquement prouvé que le régime cétogène permet de réduire le nombre de crises d'épilepsie subies par les patients. Selon des études en cours, il semblerait que ce régime soit aussi efficace dans le cadre de maladies telles que le cancer, mais cela reste encore à prouver.

Perdre du poids avec le régime cétogène

Le terme "cétogène" vient du mot "cétose" qui désigne le processus par lequel le corps va puiser dans les graisses lorsqu'il manque de sucre. De plus, étant donné que l'on consomme plus de gras et que celui-ci est très énergétique, on est plus vite rassasié et on mange moins. Ce régime existe sous différentes formes. La forme la plus stricte est plus restrictive, c'est-à-dire que tous les glucides sont à bannir, tandis que la version plus souple autorise quelques exceptions. Selon certains professionnels, la forme moins stricte du régime cétogène peut être adoptée sur le long terme : on diminue sa consommation de sucre et de mauvaise graisse, on augmente la quantité de bon gras et on remplace les féculents par les légumineuses. Il s'agit donc d'un régime relativement complet et équilibré.

Quels sont les risques?

Malgré ses aspects positifs, ce régime ne fait pas l'unanimité. Certains spécialistes rappellent que ce régime n'a pas été inventé dans le but de maigrir, mais bien dans l'optique de soigner. Ainsi, s'il est possible de perdre du poids grâce à ce régime, cela ne fonctionne pas sur le long terme. Une fois que l'on reprend une alimentation normale, on récupère rapidement toute la graisse que l'on a perdue. De plus, pour certains professionnels, ce régime n'est pas du tout équilibré. En effet, il donne lieu à des risques cardiovasculaires causés par l'augmentation des graisses, ainsi que des carences en fibres et en glucose pouvant provoquer de l'hypoglycémie. Si l'on souhaite vraiment adopter ce régime, il est donc nécessaire de l'accompagner de compléments alimentaires.

Maureen Horlait