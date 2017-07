Neuf astuces pour ne plus être ballonné(e)

Les ballonnements sont la plupart du temps provoqués par l'accumulation de gaz dans l'intestin ou l'estomac. Ces derniers viennent de la fermentation de certains aliments ou encore de l'air qu'on avale en mangeant. Si les ballonnements ne sont que rarement une partie de plaisir, ils sont la plupart du temps anodins. Ils peuvent néanmoins aussi être le signe d'un syndrome du côlon irritable.

Astuces pour transformer les ballonnements en mauvais souvenir

1) Évitez les féculents.

On les retrouve dans le pain, les pâtes, les pommes de terre ou encore les aliments sucrés et les produits laitiers. On évitera aussi les différents choux, les lentilles et aussi tout ce qui est frit.

2) Il n'y a rien de pire que les boissons gazeuses.

On évitera aussi l'alcool, et en particulier la bière, mais aussi le thé ou le café.

3) Il est bon de se promener après le repas pour faciliter la digestion.

Et de manière générale, bouger beaucoup aide à se débarrasser des ballonnements si ceux-ci sont déjà là.

4) On soigne sa flore intestinale.

Avec des compléments alimentaires ou en mangeant des aliments fermentés comme les cornichons.

5) On mangera avec modération les fruits et légumes crus.

6) Mâchez beaucoup et bien.

En mangeant lentement et en mâchant au minimum 32 fois par bouchée. De cette façon on évite des bouchons de nourriture dans l'estomac et la formation de gaz qui en résulterait.

7) Mangez peu, mais souvent. On conseille de répartir ses repas en 6 fois sur la journée.

8) Dites au revoir au chewing-gum

Il fait rentrer de l'air dans notre système digestif.

9) Enfin, on évite les édulcorants et le natrium, qui eux aussi favorisent les ballonnements.