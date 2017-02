On a testé la plate-forme de fitness interactive

Le mojo ? Rendre le fitness ludique. " Les gens ont tendance à penser que le travail en salle est ennuyeux, qu'il n'y a pas assez de suivi, que les exercices sont trop répétitifs... Prama est un outil de cross training fonctionnel et interactif, ce qui le rend nettement plus fun ", explique Michel Peeters, le manager.

Autre avantage : chacun travaille selon sa force, sa puissance, sa forme du jour. Dans la " box ", plongée dans une lumière mettant en valeur les notes fluorescentes, Alexis, le coach, nous montre la sélection des six exercices - parmi les 500 à sa disposition - qu'il a choisis pour nous aujourd'hui.

Après trois tours de salle en guise d'échauffement, nous passons aux choses sérieuses : 45 secondes seulement par épreuve et 15 secondes de récupération entre chacune. Pour nous motiver, la musique et la lumière donnent le tempo.

Le premier parcours est composé de cercles bleus dessinés au sol : je dois réaliser des squats en sautant dedans.

Le second travaille mon périnée et me fait patiner.

Le troisième vérifie la souplesse de mes genoux par le biais de flexions dans un carré.

Le quatrième travaille le cardio puisque je cours dans des cercles qui s'allument à chaque pas. Cela m'oblige aussi à améliorer ma précision : le cercle suivant ne s'éclairant que si je vise bien au milieu.

Avec le cinquième mouvement, je me rends compte que le côté interactif me branche : je dois passer d'un pied à l'autre le plus vite possible. Je connaissais l'exercice, mais devoir éteindre la lumière est bien plus grisant. D'autant que mon résultat et celui de mon " adversaire " du jour sont accessibles immédiatement. Motivant.

Dommage d'ailleurs que seules deux pratiques sur six soient réellement connectées. " A l'avenir, les clients qui le désirent pourront mettre une ceinture Pulsar qui leur permettra d'enregistrer toutes leurs données et voir leur évolution. Ils seront reconnus en entrant dans la salle. Mais nous désirons d'abord laisser les gens se familiariser... "

Pause. Je suis essoufflée. Alexis en profite pour nous montrer les évolutions possibles pour le second tour. C'est reparti. Je suis en challenge contre moi-même. Ça fonctionne : j'explose mon record. Yey.

Troisième et dernier tour, je suis en nage. Le stretching se passe dans une alternance de couleurs verte et jaune. Ça me rend nauséeuse... Probablement le bémol de l'expérience. Pour le reste, je confirme : c'est du fitness récréatif.

www.fitamine.be