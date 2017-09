Quand la contraception se fait à deux: une ancienne méthode remise au goût du jour

La pilule reste le moyen de contraception le plus utilisé en Belgique. Mais de plus en plus de femmes et d'hommes préfèrent s'en passer. Il existe cependant une ancienne méthode, celle de la température, qui est devenue plus pratique que jamais grâce aux nouvelles technologies. Nous l'avons testée.