Quel type de dormeur êtes-vous ?

Michael J. Breus est médecin à Los Angeles. Il est surtout le nouveau gourou du "bien-dormir". Selon lui, et il est loin d'être le seul à le penser, dormir en suffisance aurait de nombreuses vertus. Cela permettrait de vieillir moins vite, de moins grossir et d'être plus détendu.

Pour le docteur Breus, le monde des dormeurs serait divisé en quatre chronotypes, soit profils de dormeur : le lion, l'ours, le loup et le dauphin.

Un profil qui varie selon les âges Notre profil de dormeur n'est fixé qu'au début de la vingtaine. Les enfants varient de chronotype en fonction de leur âge. Ils commencent comme bébé loup ( ils dorment la journée et sont actifs la nuit), les enfants en bas âge sont des lions qui se couchent tôt, lorsqu'ils sont à l'école primaire ils sont des ours qui suivent la course du soleil alors qu'à l'adolescence ce sont à nouveau des loups : zombies le matin et pleins d'énergie la nuit. Enfin, après 60-65 ans, il n'y aurait plus que deux catégories: lion ou dauphin.

Dauphin

Le dauphin évite les situations à risque, tend vers la perfection et se fixe sur les détails. Il est aussi prudent, introverti et intelligent. Ce sont aussi des personnes qui travaillent mieux seules qu'en groupe et qui sont souvent minces.

Le dauphin se réveille souvent avec l'impression de n'avoir pas assez dormi et traine une sensation de fatigue jusque tard dans la soirée. Ils sont les plus alertes tard dans la nuit et plus productifs s'ils ont une journée à "flux tendu". Ce sont de piètres dormeurs et doivent souvent lutter contre des montées d'angoisse qui font fuir le sommeil. Ils ont aussi une tendance à ruminer leurs erreurs durant la nuit.

Lion

C'est une personne consciencieuse, stable, pratique et optimiste. Elle est souvent brillante, donne la priorité à la santé et à l'aptitude physique. Elle est à la recherche d'interactions positives. C'est un lève-tôt qui n'aime pas trop les activités en soirée comme aller au restaurant ou au cinéma. La personne de type lion est le plus productive le matin et se sent un peu fatigué sur la fin de l'après-midi. Elle n'a souvent aucun problème pour s'endormir. Les lions ont énormément d'énergie, aiment les défis et les objectifs clairs. La plupart des CEO et entrepreneurs seraient des lions.

Ours

L'ours représente la moitié de la population. Il est prudent, extroverti, amical et ouvert d'esprit. Il est affable, a tendance à fuir les conflits et aspire à être en forme. Il donne la priorité au bonheur et apprécie ses habitudes. Souvent lorsque le réveil sonne, il est encore quelque peu endormi. Il n'est pas rare qu'il ait besoin de quelques heures pour se sentir tout à fait réveillé. Il est le plus alerte entre le milieu de la matinée et le début d'après-midi. La fatigue se fait généralement sentir vers le milieu et la fin de soirée. Son sommeil est profond, mais un peu trop court son goût. Son idéal serait de dormir huit heures par nuit, mais c'est rarement le cas. Tant mieux, car c'est une personne d'excellente compagnie pour faire la fête.

Loup

Le loup est impulsif, pessimiste, créatif, modeste. Il aime prendre des risques, privilégie le plaisir et cherche la nouveauté. Souvent ses réactions sont régies par l'émotion et intenses. Il a du mal à se réveiller avant midi et ne se fatigue pas avant minuit ou plus tard. Son mode de vie est plus nocturne que diurne.

Il n'est pas rare que les loups soient imprévisibles. Ils s'irritent aussi du fait que l'on puisse les prendre pour des paresseux. Le fait d'être quelque peu désynchronisé et le stress que cela engendre les rendent aussi plus sensibles aux troubles de l'humeur comme la dépression et l'anxiété.

Un très long article sur le sujet est à lire dans The Telegraph en cliquant ici.