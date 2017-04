Trois astuces pour se muscler l'air de rien

Muscler ses cuisses en se brossant les dents

Lorsqu'on se brosse les dents, c'est le moment de faire l'exercice de la chaise. En position assise, avec le dos contre le mur, on maintient la position, les genoux fléchis. 2-3 minutes suffisent et le tour est joué. On évitera tout de même de faire ça sur un sol mouillé.

Serrer les fesses partout, tout le temps

Sous la douche, sur votre chaise ou encore en attendant le bus, pensez à contracter votre postérieur toutes les trois secondes. Effet "fesse bombée" assuré. (On vous épargne la vidéo)

Rentrer son ventre

Au-delà d'un évident aspect visuel, c'est aussi un excellent exercice pour venir à bout d'un léger ventre. Le mieux c'est d'y penser tout le temps et en veillant à tirer vers le haut.