Une rentrée en pleine forme grâce à l'herboristerie : les conseils de Louise Dimanche

Cette année, au fil des saisons, Louise Dimanche, herboriste bruxelloise, nous livrera ses conseils bien-être au naturel. Au menu de ce premier rendez-vous : ses trucs et astuces pour être et rester en forme cet automne.

Relancer son organisme avec une cure détox

L'été est la saison de l'année où l'on se fait plus plaisir, on mange différemment de d'habitude, on boit plus d'alcool. La rentrée est donc le bon moment pour faire à nouveau attention, sans culpabiliser. Et, pour renforcer cela, une petite cure détox est la bienvenue.

Une cure détox, c'est quoi ? C'est l'utilisation d'une ou plusieurs plantes qui permet au corps de se nettoyer, de drainer les émonctoires : le foie, les reins, la vésicule biliaire principalement. Les toxines sont éliminées, ce qui peut impacter temporairement la peau. Une éruption de boutons est possible, signe que le corps se nettoie. Pas de panique, ce ne sera que momentané.

Le corps élimine, draine sans faire de différence. Résultat : on perd des minéraux. Il faut donc toujours contrebalancer l'effet d'une plante détoxifiante avec une plante reminéralisante. Par exemple, dans une tisane détox de Reine-des-prés, Aspérule odorante, Cassis et Romarin, Louise Dimanche conseille d'ajouter de l'Ortie et du Bouleau, des plantes reminéralisantes.

Prendre soin de sa peau après le soleil

Après l'été, la peau est lisse et bronzée. On a alors tendance à se dire que l'on a une belle peau et un peu oublier de s'en occuper. Il ne faut pas perdre de vue qu'elle a besoin d'être hydratée au maximum. Un mélange de gel d'Aloé Véra et d'huile végétale de Millepertuis est tout à fait indiqué. Le Millepertuis permet de réparer la peau tout en conservant son aspect doré et lumineux. De plus, elle a un parfum agréable. Mais, attention, c'est une huile photosensibilisante, il ne faut donc jamais l'utiliser en exposition au soleil.

Préparer l'immunité pour l'automne

La cure détox permettra également de renforcer l'immunité. Mais, pour renforcer son système immunitaire, une cure d'Extrait de Pépins de Pamplemousse donne de bons résultats. On peut également soutenir son immunité avec l'hydrolat de Romarin qui permet aussi une meilleure vitalité et concentration. Enfin, pour une cure plus costaude, il existe des concentrés de plantes ou des ampoules à prendre. Dans ce cas-là, le mieux est de demander directement conseil en boutique. Tout dépend de la forme que l'on souhaite pour sa cure.

Se prémunir du stress

Le remède de base pour faire face au stress est le Rescue des Fleurs de Bach. A avoir tout le temps sur soi. Il n'y a ni posologie à suivre, ni contre-indications. Et tout le monde peut l'utiliser : adultes, enfants, personnes âgées, animaux.

L'Aubépine, la Marjolaine, la Mélisse, l'Aspérule odorante et l'Angélique sont des plantes parfaites à prendre comme tisanes antistress. Ce mélange peut être bu en journée car il ne va pas endormir.

Un autre coup de coeur de Louise est l'hydrolat de Fleur d'Oranger, véritable rééquilibrant émotionnel. Parfait en période de stress, de choc ou de changement. Et également d'une aide précieuse pour lutter contre les addictions, notamment au tabac. Prendre une cuillère à soupe dans un litre d'eau, tous les jours, pendant trois semaines.

Et, pour les anxieux profonds, les bourgeons de Figuier en gemmothérapie sont conseillés. Grâce à leur action sur les zones neuronales du corps, à savoir le cerveau et les intestins, ils rééquilibrent les émotions.

Améliorer sa concentration

Les adolescents et les adultes peuvent prendre des tisanes de Sauge, Romarin et Ginko biloba, lequel relance la circulation au niveau du cerveau.

Pour les plus petits, il s'agit bien souvent de mini troubles de l'attention parce qu'ils ont envie de jouer. Dans ce cas, les bourgeons de Figuier sont indiqués. Ils permettent de relâcher la pression et vont poser l'enfant sans l'endormir.

Les Fleurs de Bach donnent également de bons résultats. Mais dans ce cas, il faudra des conseils précis et personnalisés parce que l'on peut être déconcentré pour tout un tas de raisons.

Pour retrouver Louise et tous ses bons conseils : L'herboristerie de Louise se trouve au 13 avenue Paul Dejaer - 1060 Bruxelles Elle est ouverte le lundi de 14h à 20h et du mardi au samedi de 10h30 à 18h30. Son site internet : http://www.herbodelouise.be/

Leila Fery