Vivre avec le vitiligo

Quand on me disait que blogueuse n’était pas un métier et que j’avais la belle vie ^^ que mes journées consistaient à ne rien faire et que j’étais tout le temps en vacances .. c’était pas vraiment faux ^^ à un détail près : Etre jugée et scrutée chaque seconde par un univers sans pitié ! Certains arrivent à gérer ça beaucoup mieux que d’autres. A partir de 2012 mon cerveau a pété les plombs et mon corps aussi! Je vous parlais de mes régimes yoyo et ma boulimie, la spasmophilie est arrivée au même moment et le vitiligo pas longtemps après, une maladie principalement liée au stress dans mon cas. Aujourd’hui tout va mieux mais j’ai les vestiges de ces moments de mal être encrés en moi ( sous les bras, seins, sur les fesses et autour des yeux ) Est ce qu’elles partiront un jour ? Aucune idée ! En attendant ça me soulage de vous le dire et puis comme ça, ça m’économisera un peu de Dermablend à l’avenir 😂 Peace 🙏🏼🍀

A post shared by Betty Autier (@bettyautier) on Jun 11, 2018 at 1:57am PDT