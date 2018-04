Cinq parfums de vacances

La Ligurie, Italie

La ligne Blu Mediterraneo de la très raffinée maison Acqua di Parma renferme la quintescence de l'Italie et de sa côte Méditerranéenne, là où la mer et le soleil ne font qu'un. La déclinaison pour cette saison, baptisée Chinotto di Liguria, se veut comme le parfum d'une promenade au petit matin le long de la côte rocheuse de la Ligurie occidentale, le parfum de cette nature qui pousse sur les rochers en surplomb de la mer. Une région dont les traditions pourraient avoir pour symbole le chinotto, agrume amer très rare. Les notes de têtes aigres-douces du chinotto, la fraîcheur vivace de la mandarine. Au coeur, les notes rafraîchissantes du jasmin et du géranium, qui rencontrent les notes dynamiques et revitalisantes de la cardamome et du romarin, pour finir sur les notes calmes du musc et du patchouli. Exquis.

Chinotto di Liguria, Acqua Di Parma, pour homme et femme. A partir de 66 euros. (en vente fin avril)

L'océan

"L'eau n'a pas de couleurs. Alors j'ai voulu une eau toute en couleur. De fruits, de fleurs, de fraîcheur et de bonheur" disait Kenzo Takada en 1996. Plus de 20 ans après sa première Eau, la maison renoue avec la vague d'Hokusai, qui libère ici des accents de mandarine, feuilles de framboise et magnolia, pour composer un parfum floral frais, singulier. Réservé uniquement aux addicts de l'eau ("Only for water addicts").

Aqua Kenzo, 41,50 euros les 30 ml (existe dans une version Homme)

Capri, Italie

Crée en 2001 par le duo italien, le célèbre Light Blue, réinterprété tous les étés depuis plus de 5 ans, plonge au coeur de l'île de Capri pour sa version 2018. Fameuse île au large de Naples, aux plages prisées par les touristes et dont l'intérieur est couvert de champ d'agrumes. C'est ce citron qui est au coeur de cette fragrance. Mais pas n'importe lequel: le limone primofiore, citron cueilli à la main au moment de la première récolte de la saison, au goût particulièrement intense. Toute l'euphorie des vacances à l'italienne dans un flacon.

Light of Blue, Italian Zest, Dolce Gabbana, 110 euros (existe dans une version Homme)

Les Caraïbes

Avec cette déclinaison, la Cool Water de Davidoff plonge cet été dans les eaux des Caraïbes et ses plages de sable blanc. Elle s'ouvre sur une note aquatique "provocante" de melon, d'ananas, et de menthe fraîche. Au coeur, un muguet doucereux, et enfin un sillage d'iris.

Cool Water, Caribbean, Summer edition, Davidoff. 40,62 euros (existe dans une version Homme)

Le Brésil

Le maracuja est l'autre nom pour le fruit de la passion. Et c'est donc du côté du Brésil qu'Yves Rocher nous emmène avec ce parfum sucré et exotique, via cette eau de toilette, qui s'inscritdans une ligne complète pour la douche, les cheveux et le maquillage.

Maracuja, d'Yves Rocher, eau de toilette, 32 euros