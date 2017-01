Comment créer le look Dior Haute Couture: les conseils de la star du make-up belge Peter Philips

La première collection haute couture de Maria Grazia Chiuri pour Dior a fait sensation mais les visages frais des mannequins, certains décorés de petites étoiles dorées, ont aussi attiré l'attention.

Le Directeur de la Création et de l'Image du Maquillage Dior, Peter Philips, explique d'où lui est venue l'inspiration pour ce look beauté : "Je me suis imprégné de l'ambiance mystérieuse et du jeu de séduction de cette collection qui met en scène le caché/dé-voilé d'un bal masqué. La sophistication des créations de Stephen Jones et des masques sur certaines silhouettes ont également été une source d'inspiration pour créer un regard poétique." Il ajoute : "C'est une jeune femme à la beauté préraphaélite modernisée. Il fallait insister sur sa lumière douce et sa sensualité".

Il est donc logique que la peau reçoive le plus d'attention pour ce look. "Pour obtenir cet effet Glow si lumineux et naturel, je ne voulais pas qu'il y ait trop de matière. Il fallait garder la finesse du grain de peau".

Pour ce faire, le make up artist à appliquer en base le Diorskin Forever & Ever Wear Primer, puis le fond de teint Dior Forever Perfect Cushion. Ensuite, il a relevé les joues d'un léger nuage rosé avec les teintes 756 et 876 du Diorblush.

"Enfin, j'ai posé des touches de Diorskin Nude Air Luminizer n°001 pour obtenir une lumière perlée à des endroits stratégiques : l'arcade sourcilière, l'arête du nez, l'arche de Cupidon."

Les cils restent à nu et les paupières sont maquillées de façon égale afin de mettre en évidence les petites étoiles et le scintillant. Un trait de crayon blanc en dessous des yeux donne un regard plus vif. "J'ai créé plusieurs variations pour personnaliser chaque fille. Les paillettes sont posées en pluie "Stardust" sur les pommettes en remontant vers les tempes. Mais j'ai aussi choisi l'épure métallique d'une seule étoile, plus grosse et plus "rebel attitude" posée à chaque coin interne des yeux ou bien au centre de la paupière inférieure."

Les petites étoiles métalliques ont été fixées à l'aide de colle spéciale visage (disponible en magasin de déguisement) mais un gloss à lèvres pâle peut aussi faire des miracles. (KS)