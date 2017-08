Des astuces et une formule magique pour parader en talons hauts

Du papier collant autour de votre 3e et quatrième orteils (votre gros orteil étant le premier). Cela soulagerait un nerf responsable de bien des douleurs.-

On porte une heure chaque jour sa nouvelle paire. Histoire de la faire en douceur et qu'elle semble faite le jour où elle scintillera sur la piste de danse.

On place ses chaussures au congélateur avec deux sacs hermétiques remplis d'eau. L'eau, en gelant, va élargir quelque peu vos chaussures. -

Il n'y a rien de pire que rester debout sans bouger. Lors d'une conférence, un concert ou une réception, n'hésitez pas à vous balader entre les convives.

Gardez votre pied et votre cheville souple grâce à ces quelques exercices en vidéo (ils marchent aussi pour tenter d'empêcher l'arthrose). Le plus important? La cheville.

La formule magique pour calculer la hauteur idéale du talon

Avant de tout, il est bon de savoir si votre pied est fait pour des talons. Enlevez vos chaussures, tendez la jambe devant vous et relâchez votre pied. Si celui-ci penche naturellement vers l'avant, vous pouvez porter des talons. S'il reste à angle droit, optez plutôt pour des chaussures plates.

Pour les autres, une fois la jambe tendue et le pied relâché (et donc légèrement penché vers l'avant), mesurez avec un mètre ruban et l'aide d'une amie la distance entre votre talon et la plante avant de votre pied. Cette distance devrait être la taille idéale de votre talon.