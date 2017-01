Effets et bienfaits de la cryothérapie

Comment agit la cryothérapie sur le corps ?

Grâce à la machine, nous allons créer un choc thermique pour faire baisser la température des cellules adipeuses. Cette action engendre un processus d'élimination graduelle spontanée, appelé "apoptose", soit "mort cellulaire programmée". La température cutanée passe de 34°C à +/- 8°C (uniquement sur les zones ciblées) en un minimum de temps, et ce sans sensation de froid. Le froid obtenu va favoriser la microcirculation sanguine et accroitre la tonicité et la fermeté de la peau. Une fois détruites, les cellules graisseuses sont éliminées par les voix naturelles. C'est comme cela que l'on peut détruire la cellulite, en sculptant littéralement le corps du patient.

A quoi sert la cryothérapie dans un régime et quels sont ses bienfaits ?

Nathalie Salmon: La cryothérapie peut être utilisée sans régime car les actions du froid sur les zones localisées engendreront une perte de centimètres, un renforcement de la tonicité de la peau et l'apoptose (la mort de la cellule adipeuse). Grâce à cette technique, nous allons pouvoir cibler des zones difficiles à traiter afin de remodeler le corps. Puisque la cryothérapie va permettre de régénérer de nouveaux adipocytes, vierges de toutes mauvaises graisses, il est intéressant de suivre un régime alimentaire équilibré en parallèle, pour que les effets soient durables. C'est une vraie valeur ajoutée dans la perte de poids, car la motivation sera renforcée par la perte de centimètres.

Au bout de combien de temps les effets de la cryothérapie sont-ils visibles ?

N.S. : Cela dépend d'un patient à l'autre, mais généralement, une séance permet déjà de perdre entre 1 et 4 cm sur une zone traitée. Mon plus beau cas a été un homme qui a perdu 6 cm de tour de ventre sur une séance. Une autre de mes patientes a perdu 7 cm de tour de hanche en 3 séances. Le nombre de séances nécessaires pour obtenir les résultats souhaités seront donc différent d'un cas à l'autre, mais en général, nous obtenons déjà des résultats très satisfaisants après 3 séances.

Existe-t-il des contre-indications ?

N.S. : Tout le monde peut faire de la cryothérapie, sauf les personnes qui portent un pacemaker et les personnes en insuffisance rénale. En effet, dans la mesure où les cellules adipeuses et les déchets sont éliminés par les voies lymphatiques et par les reins, il est indispensable que ceux-ci fonctionnent correctement.

Quelles zones traiter ?

N.S. : Le ventre, tant chez la femme que l'homme, la culotte de cheval au niveau des cuisses et des fesses. En été, j'ai également pas mal de demandes pour les bras qui perdent souvent de la tonicité avec l'âge et pour la zone interne des genoux, qui est plus difficile à traiter.

Combien coûte la cryothérapie et ou en bénéficier ?

N.S. : La séance unique coûte 80 euros hors abonnement (prix minimum demandé, quand on travaille avec la machine Cryo 21). Ce prix varie en fonction des praticiens et des machines utilisées. La cryothérapie peut être réalisée chez des diététiciens spécialisés et formés, qui l'associent la méthode à un régime, ou chez des dermatologues pour des traitements cutanés ou chez une esthéticienne pour des traitements esthétiques.

Qu'est-ce que la chromothérapie et pourquoi l'associer à la cryothérapie ?

N.S. : La chromothérapie est une médecine douce, basée sur le principe d'utilisation de l'énergie des couleurs, pour aider à la guérison d'une pathologie, médicale ou cutanée. Les couleurs qui sont en réalité des longueurs d'ondes, agissent également sur les émotions et l'environnement immédiat des patients. La peau est extrêmement sensible à la lumière (et à toutes les énergies lumineuses) et réagit donc très bien aux couleurs. Selon mon ressenti avec le patient, je programme les lampes sur une série de lumières précises, pendant toute la durée du soin de cryothérapie. Ces lumières, tout en créant un environnement agréable et très réconfortant, agissent sur divers aspects.

Quelles couleurs utiliser pour quels effets ?

N.S. : Si je perçois que la personne est stressée, je vais plutôt mettre du bleu, qui est une couleur calmante au niveau émotionnel. Pour une personne en suivi diététique, j'associerai ce même bleu, qui calmera l'appétit, au magenta qui calmera les addictions, et au turquoise, couleur du changement qui pourra aider le patient à s'adapter. Au niveau esthétique, le turquoise et le vert, deux couleurs nettoyantes, sont également très intéressantes pour les peaux acnéiques. Dans le cadre de la cryothérapie, je me limite aux couleurs qui auront un intérêt diététique, mais je m'intéresse également à l'émotionnel de mes patients qui est important pour le suivi correct du régime.

La cryothérapie et la chromothérapie sont donc de vraies valeurs ajoutées dans le cadre d'un régime alimentaire. Nathalie Salmon est une des rares diététiciennes qui associent ces soins à ces conseils diététiques, pour allier régime et bien-être, ainsi que pour renforcer la motivation des patients et cibler les zones difficiles.