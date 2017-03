En images: Les gagnants des Weekend Beauty Awards 2017

Chaque année, les Weekend Beauty Awards récompensent les meilleurs soins et cosmétiques lancés au cours des douze mois écoulés. Un parfum qui donne des ailes, un flacon malin, une huile qui adoucit délicieusement la peau... les formules et les idées sont nombreuses dès qu'il s'agit de se chouchouter. Mais le consommateur, aujourd'hui, est aussi de plus en plus attentif aux choix responsables. Une nouvelle catégorie Conscious est donc venue compléter la sélection de cette douzième édition, qui distingue les marques s'investissant chaque jour en faveur d'un monde plus... beau.