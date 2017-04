Grise ou blanche, assumer sa chevelure de mamie, c'est (enfin) tendance

L'une d'entre vous (@emma.image) me demande quel conseil je donnerais à quelqu'un hésitant à se laisser les cheveux blancs. Je publie en septembre un livre là-dessus, de 200 pages, car c'est long à détailler. Mais bon si je devais résumer en seul conseil : Accepter sa lumière. C'est tout con mais c'est tout dit. It means : one asks me the best mantra to get the force to get white hair. The mantra: "Accept your light". #uneapparitionsophiefontanel

