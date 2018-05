Kisany: elles brodent pour se reconstruire

Depuis plus de 14 ans, Kisany tisse de liens solides entre les femmes du monde entier. Celles qui, en RDC, au Rwanda et au Kenya ont connu l'horreur avant de se reconstruire peu à peu, une aiguille à la main. Et celles qui, en Belgique d'abord où est née l'association Kisany, puis dans le reste de l'Europe, leur ont appris à broder et les aident aujourd'hui à ...