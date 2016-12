L'aspirateur à points noirs, l'accessoire star de YouTube de cette fin d'année (vidéos)

Votre belle-soeur est fan de vidéos sur l'extraction de points noirs mises en ligne par de célèbres dermatologues - comme le Dr Pimple Popper pour ne citer que la plus fameuse -, et elle n'est pas la seule. Pour preuve, les millions de vues que récoltent ce type de vidéo. Et ce même si le pourquoi de cette passion dévorante vous échappe encore.

Nouvel niche sur le créneau du pore, les vidéos illustrant l'usage de l'aspirateur à points noirs, qui se multiplient sur le web, accumulant un nombre de vues que jalouse tout YouTubeur en herbe en quête de succès toilé.

Derrière ce succès, la jouissance que peut provoquer la vue d'un patch anti points noirs offrant au regard sa récolte, et avec elle le sentiment d'être purifié jusqu'à l'os.

Malheureusement, ces strips ne sont pas forcément recommandés pour la peau, le mécanisme d'extraction causant des dommages sur les cellules saines de l'épiderme.

La fascination pour les vidéos montrant l'usage de cet appareil tient peut-être en l'appareil lui-même. Ce 17 Diamond Peeling Facial Pore Cleanser comme il fut baptisé, semble révolutionnaire pour qui veut afficher une peau saine. Selon le site américain Refinery 29, il est un outil de haute technologie utilisant la pression de l'air, suçant littéralement les points noirs, libérant les pores de l'obstruction. La subtilité de l'outil permet des réglages de l'aspiration en fonction des besoins, selon la tenacité de point noir, de la sensibilité de la peau.

La vidéo montre comment l'appareil récolte le sébum et la saleté sans endommager la peau environnante. La satisfaction dans le visionnage de ces vidéos tient peut-être aussi donc à ces performances, et à celles d'autres modèles manifestant les même caractéristiques, et suscitant l'envie des blogueurs de poster leurs propres vidéos de test et leurs critiques sur le produit. Avec, globalement, un consensus favorable à ce nouveau système. Et cumulant des millions de vues dans l'escarcelle au passage.