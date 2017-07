L'huile de pastèque, la nouvelle alliée beauté

L'huile de pastèque s'obtient à partir des graines de pastèque. Riche en vitamines B (qui aident à maintenir la peau saine), en magnésium et en zinc, elle aurait de nombreux bienfaits, et ce, tant pour la peau que pour les cheveux.

L'huile de pastèque, contrairement à d'autres huiles végétales telles que l'huile de coco ou l'huile d'argan, a une texture très légère qui pénètre facilement. De ce fait, elle convient à tous les types de peau, notamment aux peaux grasses et à tendance acnéique. De plus, étant donné qu'elle ne colle pas et qu'elle ne laisse pas de film gras sur la peau, il est tout à fait possible de se maquiller par-dessus.

Très efficace pour réguler la sécrétion de sébum, l'huile de pastèque est aussi extrêmement nourrissante et hydratante. Ainsi, elle contribuerait à éliminer les ridules, à raffermir la peau et la préserver du vieillissement, notamment celui dû au soleil, ce qui en fait un très bon allié beauté en été. De plus, il semblerait qu'elle soit aussi très utile pour diminuer les poches sous les yeux. Enfin, l'huile de pastèque constituerait également un très bon produit capillaire : utilisée sous forme de masque, elle permettrait de revitaliser les cheveux et d'en stimuler la pousse.

Maureen Horlait