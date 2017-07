La chirurgie des fossettes : l'opération à la mode aux États-Unis

Ces dernières années, on a constaté une forte demande en chirurgie des fossettes, notamment chez les millennials, les personnes nées à la fin des années 1980. Cette tendance a été lancée aux États-Unis et commence peu à peu à se développer chez nous, puisqu'aujourd'hui, il existe des chirurgiens français qui pratiquent cette opération.

Qu'est-ce qu'une fossette?

Une fossette est une petite malformation due à une adhérence de la peau avec la muqueuse buccale. Lorsque le muscle sous la peau fléchit, cela tire sur la peau, ce qui crée une fossette. Certains naissent avec cette prédisposition génétique, d'autres non. Mais désormais, grâce à la chirurgie, tout le monde peut en avoir.

L'opération en question

La chirurgie des fossettes, aussi appelée dimpleplasty, consiste à inciser dans la bouche du patient et à supprimer une toute petite partie du muscle de façon à créer une adhérence entre la peau et la muqueuse. Au repos, cela ne se voit pas, mais une fois que le patient sourit, la fossette apparaît. Cette opération se fait sous anesthésie locale et ne dure pas plus de 30 minutes. Il est important de préciser que cette opération est semi-permanente, ce qui signifie que les effets s'estompent au bout d'un ou deux mois. Il s'agit d'une information non-négligeable lorsque l'on sait que cette opération coûte entre 1.500 et 1.800 euros.

Même s'il s'agit d'une opération relativement facile, elle n'est pas sans risques. En effet, elle nécessite une excellente connaissance du visage ainsi qu'une capacité d'adaptation à l'anatomie des différents patients. Lors d'une opération ratée, ceux-ci peuvent se retrouver avec des fossettes mal positionnées ou de gros trous disgracieux dans les joues.

Maureen Horlait