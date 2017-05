La cryothérapie du corps, Valentine a testé

Remède miracle ? Plutôt réaction physique : le choc thermique provoque un afflux sanguin important dont les effets génèrent un bien-être immédiat. Le principe est d'ailleurs bien connu des sportifs de haut niveau pour éviter les crampes musculaires.

Il n'empêche. Particulièrement frileuse, j'étais moyennement emballée à l'idée de tester le Cryotop, le centre de Fathia Rachiq, ouvert depuis six mois à Ixelles. Après avoir rempli un questionnaire médical, elle me rassure tout de suite : " Vous pouvez sortir quand vous le désirez ! "

Nue sous un peignoir, sans bijoux et dotée de gros chaussons aux pieds (pour éviter qu'ils ne collent au sol), j'entre dans le minibunker. La tête et les épaules dépassent. Au premier jet d'azote, mon sourire se crispe. " Respirez. Vous pouvez aussi bouger les jambes. " De fait, ça passe mieux. Elle me fait la conversation pour m'aider à penser à autre chose. Au bout de 2 minutes et demie, mes jambes picotent. C'est glacé, mais supportable. Beaucoup moins désagréable que de plonger dans l'Atlantique par exemple. Le froid sec se tolère mieux que la version humide.

Instantanément, je sens un regain d'énergie. Véronique, 42 ans, qui venait pour des soucis d'insomnie, en est à sa cinquième séance. " Je m'endors plus vite, mais je me réveille encore... Par contre, mes problèmes de dos, eux, ont disparu : j'ai l'impression qu'on m'a mis une nouvelle colonne vertébrale ! " Même enthousiasme en ce qui concerne le visage : " Mes amis me demandent si j'ai fait un lifting ! "

Fathia sourit, elle sait : " La cryothérapie a sauvé ma vie ! Je trouvais dingue que cette technique ne soit pas encore accessible en Belgique. "

Sortie d'un burn out grâce à ce traitement, elle est devenue représentante et formatrice. Aujourd'hui, son but est de convaincre kinés, dermatologues et autres professionnels des soins de santé de ses nombreux bienfaits.

Pour ma part, après cinq fois - dont une qui m'a pourtant " brûlé " un mollet -, je suis assez satisfaite de l'effet sur ma peau, comme la sensation de légèreté qui suit la session.

J'ai, en prime, appris que c'est un allié minceur : une séance brûlerait entre 800 et 1 200 calories !

