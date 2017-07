Le masque smoothie : la nouvelle astuce beauté deux en un

Cette astuce nous vient de l'actrice Salma Hayek. Elle explique à The Hollywood Reporter que sa grand-mère avait l'habitude de réutiliser les restes de nourriture (fruits, yaourt, noix, etc.) pour en faire un masque et l'appliquer directement sur son visage. Salma Hayek s'est donc inspirée d'elle pour lancer sa propre gamme de fruits à mixer sur blendityourself.com.

À en croire Salma Hayek, le smoothie aurait des effets très positifs pour la peau. Selon les ingrédients qu'il contient, il permettrait de soulager les irritations, d'hydrater la peau, de la rendre douce et de resserrer les pores. De plus, il semblerait que les effets soient très rapides et qu'ils se prolongent même après avoir rincé son visage. Un petit plaisir healthy donc, aussi bien à déguster qu'à appliquer.

Recettes de smoothies

Maureen Horlait