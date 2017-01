Le regard, un miroir de l'âme à soigner

Avec le hashtag #iwoke-uplikethis, utilisé plus de 1,5 million de fois, le selfie au réveil et sans maquillage affole le joli monde d'Instagram. Même la très "contourée" Kim Kardashian s'y est mise. A chaque fois, le même constat : sans make-up (et sans filtre ?), on a toutes le regard fatigué, voire clairement marqué, people ou pas. D'ailleurs, il y a quelques mois, Carla Bruni a, elle aussi, instagramé une petite vidéo où elle se montre de bon matin sans fard... Mais pas sans verres fumés ! Pourquoi peut-on lire à ce point notre âge, nos excès, nos coups de fatigue et sautes d'humeur sur cette zone du visage finalement si petite ?

...