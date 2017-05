Les boucles d'oreilles les plus chères du monde (57 millions)

Des boucles d'oreilles formées de deux spectaculaires diamants bleu et rose, présentées comme "les plus importantes boucles d'oreilles jamais proposées aux enchères", ont été vendues mardi soir à Genève pour plus de 57 millions de dollars, un record mondial, a annoncé la maison de ventes Sotheby's.