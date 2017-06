Les crèmes duo, coup double car deux fois plus concentrées

1. Tenseur Duo sérum Sculpteur de Perfection, Galénic, 60 euros les 30 ml. Avec le temps, les effets de la gravité se font sentir sur les traits du visage qui s'affaissent. S'inspirant de la technique esthétique des fils sous-cutanés, ce soin effet Stretch immédiat dépose sur la peau comme un maillage liftant de polymères, dont la sensation presque rigide est compensée par l'existence d'une deuxième formule tout confort, apportant à la fois des agents nutritifs et des ingrédients flouteurs, qui gomment instantanément les imperfections cutanées. Une application en deux étapes, façon layering, dont l'efficacité peut être boostée si l'on pratique la gestuelle conseillée par la notice.

2. Complet

Duo haute performance Line Interception, La Prairie, 310 euros les 2 x 25 ml.

Cette fois, ce sont les rides qui n'ont qu'à bien se tenir, grâce à cette cure de deux semaines : la formule jour s'attaque plus particulièrement à l'apparition des rides d'expression en agissant, par un effet Botox-like, comme un frein sur la contraction répétitive des muscles du visage qui ont tendance à creuser les traits. Elle contient aussi un SPF30 préventif tant on connaît aujourd'hui les méfaits des rayons UVA, UVB et infrarouges sur le vieillissement cutané. La formule nuit va plutôt aider la peau à se régénérer, tout en stimulant la production de collagène, d'élastine et d'acide hyaluronique.

3. Apaisant Concentré correcteur et sublimateur anti-taches Even Better Clinical, Clinique, 101,35 euros les 50 ml. Lorsqu'elle lance, en 2010, son sérum anti-taches, la marque Clinique révolutionne le traitement de l'hyperpigmentation grâce à un cocktail d'actifs puissant, dont les résultats sont déjà visibles en deux semaines. Dans cette nouvelle version, un concentré sublimateur et apaisant inédit, à base de thé vert japonais, est maintenu à l'abri dans un compartiment distinct jusqu'au moment de l'utilisation, où les deux textures se mélangent grâce à la pompe à double approvisionnement. Frais et léger, ce soin à absorption rapide peut s'utiliser matin et soir.

4. Intensif

Double Concentré Correction Taches 24H/24 Lumilogie, Lierac, 55 euros les 30 ml.

Dans ces compartiments séparés, deux formules distinctes dont l'action cumulée sur les trois types de taches pigmentaires - naissante, visible et incrustée - se fera sentir au bout d'une semaine. La première à appliquer le jour, et dont le rôle est préventif, contient de la vitamine E antioxydante et B3 éclaircissante. Les taches s'estompent instantanément grâce à la présence de micro-nacres. La seconde accueille un concentré à effet peeling qui profitera de la nuit pour s'attaquer au mal en profondeur. Il est recommandé d'utiliser une protection solaire en journée.