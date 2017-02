Les masques Aveda pour futur(e) marié(e)

Inspirés par le rituel de beauté Haldi, au cours duquel, lors d'une union hindoue, les futurs mariés s'enduisent le corps entier de cette préparation la veille du jour J, ces deux masques formulés pour le visage et les yeux à partir de 97 % d'ingrédients naturels agissent la nuit, lorsque la peau est au repos.

Ils garantissent un teint plus lumineux dès le réveil et des traits raffermis jour après jour.

Leur secret ? Un mélange d'actifs à base de curcuma, de pois chiche en poudre et d'eau de rose. Le bon geste ? Etaler sur la peau en commençant par le décolleté puis en remontant sur le cou, le visage et le front, par des mouvements vers le haut et l'extérieur, en n'oubliant pas de respirer l'arôme du produit pour un effet relaxant garanti.