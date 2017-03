Les nouveaux shots vitaminés pour se donner un coup d'éclat

Elle a eu longtemps bon dos, la génétique, pour expliquer l'apparition un peu trop soudaine des premiers signes de vieillissement. Aujourd'hui, on sait pourtant que 80 % d'entre eux sont imputables à notre style de vie : manque de sommeil, pollution, stress, tabac, alimentation déséquilibrée, autant de sources d'attaques oxydantes qui s'en prennent frontalement aux systèmes de défense naturelle de la peau.

S'il est encore possible de donner le change à la vingtaine, les choses se corsent dès l'entrée de plain-pied dans la vie active, surtout si des enfants en bas âge grandissent à la maison. Pour toutes celles qui choisissent malgré tout de vivre à 100 à l'heure, trois nouvelles routines beauté ultravitaminées viennent de faire leur apparition sur le marché.

Chez Caudalie, un complexe d'actifs - toujours à base de polyphénols de pépins de raisin - promet de lutter contre le " burn-out cellulaire " grâce notamment à un shot en vitamines C et E, capables de doper respectivement la production de collagène et d'aider la peau à conserver éclat et souplesse. Une huile de nuit détox à partir d'ingrédients 100 % naturels, véritable bombe de nutrition, vient apaiser la peau pour mieux l'aider à récupérer du stress de la journée.

Afin de lutter contre la dégradation naturelle de la vitamine C même stabilisée, Clinique a fait le choix de la proposer dans un booster à activer uniquement au moment de l'utilisation. Le complexe qui contient 10 % de vitamine C pure se mélange à n'importe quel soin hydratant matin et soir, la préparation restant active pendant sept jours. En complément de cette cure d'un mois, il est conseillé d'utiliser chaque matin le nettoyant en poudre, lui aussi à base de vitamine C pure, qui mousse sur la peau une fois mélangé avec de l'eau.

Chez Bio-Beauté by Nuxe, le rituel anti-grise mine passe par des gestes inspirés par l'Asie avec un soin liquide ultrafrais qui hydrate et prépare la peau à recevoir les actifs contenus dans la crème ou le fluide. Appliqué au coton, il facilite aussi l'élimination des particules polluantes. Pour un nettoyage plus en profondeur, la texture du masque détox agit en trois temps : posée 5 minutes, cette gelée rafraîchit tout en absorbant les impuretés fixées en surface. Lors du massage, elle devient huile puis lait une fois émulsionnée à l'eau pour permettre un rinçage rapide. Le tout avec des actifs certifiés bio contenant également de la vitamine C et E.