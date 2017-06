Les secrets d'une bonne mine

Le plan autobronzant

Les plus audacieuces miseront sur l'autobronzant qui ne part pas, cela va sans dire, avec le démaquillant et se décline en différentes textures : gel, crème ou sous forme de gouttes à mélanger, au choix. Sophie Szustak, conseillère beauté et make-up artist chez Planet Parfum, rappelle qu'il est primordial d'avant tout préparer la peau, via un bon nettoyage : " La première vraie étape, c'est de faire un gommage, plutôt doux pour le visage, et plus épais pour le corps. " En ce qui concerne l'autobronzant, pour obtenir le résultat escompté, il est généralement nécessaire de l'appliquer deux à trois jours d'affilée, mais en faible quant...