Lunettes de vue VS solaires: cinq options

Lunettes solaires adaptées à la vue

La plupart des opticiens offrent régulièrement des formules ou la deuxième paire est gratuite. Une paire que l'on peut aussi choisir en solaire.

Avantages

- Il permet de choisir la monture de son choix

- Il offre le même confort que les lunettes classiques

Inconvénients

- Il faut se trimballer les deux paires

- Payer les verres à vue (ce qui n'est souvent pas compris dans la deuxième paire) peut représenter un fameux budget.

- Il n'est pas rare de devoir fréquemment jongler de l'une à l'autre ce qui peut être fastidieux.

- Ce faisant le risque de perdre l'une ou l'autre paire n'est pas négligeable.

Lentilles + lunettes solaires

Une solution à la fois économique et facile. Mais...

Avantages :

- Cette option a le gros avantage de pouvoir choisir n'importe quelle solaire ou de craquer sur cette très chouette paire aperçue sur un marché ou sur la paire avec des verres qui donnent cette si belle tonalité caramel.

- Lorsqu'on repasse à l'ombre, on s'affiche sans lunettes.

- Si c'est ponctuel, on peut prendre des lentilles journalières et donc c'est moins cher.

Inconvénients

- Il faut pouvoir supporter des lentilles. Si on en porte depuis des années, il n'est pas rare que les yeux ne les supportent plus toute une journée.

- On doit penser à prendre suffisamment de lentilles ou de quoi les déposer la nuit venue.

Clips sur les lunettes

Il existe aussi des clips que l'on attache aux lunettes de vues. Avec l'aide d'une pince ou de crochet, celui-ci se rajoute sur votre monture.

Avantages

- Le clip ne prend pas beaucoup de place

- Peut être pratique si l'on a des verres spéciaux qui corrigent plusieurs problèmes et qui sont donc très chers.

Inconvénients

- Ces clips ne vont pas sur toutes les montures. Et en faire faire sur mesure est couteux.

- Ils peuvent aussi abimer les montures s'ils ne sont pas manipulés avec délicatesse

- L'effet esthétique peut dans certains cas laisser franchement à désirer.

Lunettes qui se superposent sur les lunettes

Une option qui tient presque du bricolage et qui est pourtant plus fréquente qu'on ne le croit.

Avantages :

- Cette solution, tout comme les clips, peut-être pratique si l'on a des verres spéciaux qui corrigent plusieurs problèmes et qui sont donc très chers.

Inconvénients :

- Ce n'est souvent pas joli du tout et pas moderne pour un sou. Bref, à n'envisager qu'en dernier recours.

Les lunettes avec clips aimantés

Les Smart Tonic, un modèle créé par Afflelou, pourraient bien être la solution rêvée. Il combine lunettes de vue sur lesquelles une solaire vient se coller par la magie d'un aimant. Pour l'avoir testé, nous avons été réellement bluffé.

Avantages

- La solaire se place avec une extrême facilité et ne bouge pas une fois mise.

- Elle est aussi discrète et on remarque à peine qu'il y a un ajout.

- On ne paye qu'une fois les verres

- Par ailleurs, détail non négligeable, on peut varier les plaisirs et passer du sobre au très coloré puisqu'il existe plusieurs variantes parmi les clips.

- La solaire n'est pas la seule option. Des caches pour ne pas être ébloui la nuit ou pour atténuer les lumières bleues des écrans sont, par exemple, aussi disponible.

Inconvénient

- Bien qu'il existe 5 modèles différents avec de nombreux coloris, si vous cherchez un modèle extrêmement pointu vous risquez de ne pas trouver votre bonheur.

En conclusion

Pour avoir testé les différentes options au cours de ma vie de myope, aucune ne me semblait être la solution idéale. Jusqu'à découvrir ces lunettes aux clips aimantés et que je ne peux que chaudement recommander. Surtout si on a les lentilles qui collent un peu en fin de journée, qu'on est un peu tête en l'air ou qu'on n'a qu'un tout petit sac.