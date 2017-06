Ma routine beauté sans substances indésirables (en images)

Différentes substances indésirables sont présentes dans de nombreux cosmétiques. Et même les produits de labels que l'on soupçonnait le moins peuvent contenir des molécules toxiques. Les groupes d'utilisateurs les plus à risques sont les bébés, les enfants en bas-âge et les femmes enceintes.

Voici quelques idées parmi tant d'autres de produits considérés comme "sains" et "sûrs" vers lesquels se tourner. La plupart sont certifiés bios, même si ce label n'est pas un gage de sécurité absolue. Gare à l'effet "greenwashing", des produits aux mentions du type "produit naturel" ou "aux extraits naturels" sont parfois dépourvus d'une quelconque naturalité. Tout comme des produits bios et naturels pouvent aussi contenir des composants mal tolérés par certains consommateurs.

Lire aussi à ce sujet: "Les 10 commandements pour bien choisir ses cosmétiques bios"

Quelques conseils pour s'y retrouver: prendre le temps de décortiquer la liste des ingrédients de chaque produit pour le bien de toute la famille avec comme aide-mémoire la fiche des molécules toxiques à éviter compilée par l'UFC-Que Choisir. Pour y voir encore plus clair, des applications telles que Cosmethics et Think Dirty proposent de rapidement repérer les produits contenant des substances indésirables en scannant leur code barre ou en les prenant en photo. On fait confiance aux sites de vente en ligne reconnus pour leur sélection rigoureuse, comme SeBio.be, Bio'ty Lab ou encore Slowcosmetique.com.

Intéressant: la blogueuse Gala dresse aussi la liste des ingrédients à éviter dans les cosmétiques bios et nous éclaire sur la différence entre produits bios et naturels. Autre solution plus radicale et plus fastidieuse pour être certain à 100% de la composition du produit avec lequel vous vous badigeonnez le corps ou le visage: fabriquez vos produits de beauté maison...des kits de démarrage sont disponibles.