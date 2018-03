Make up: les tendances du printemps

Pur bonheur

"Présent mais invisible", c'est en ces termes que le make-up artist Lloyd Simmonds résume le nouveau nude. En 2018, le teint se veut en effet éclatant et transparent, au point de laisser voir les taches de rousseur. Mais côté finition, on opte pour un aspect shiny plutôt que mat. Sans oublier un coup de blush, pour éviter la mine triste et fade et donner du rebond aux joues, comme après une promenade en forêt. Une touche de couleur sur les yeux et les lèvres est autorisée pour finaliser le look, à condition qu'elle reste naturelle.

Astuce : "Pour le blush, appliquez une nuance corail ou pêche à l'aide d'une large brosse... Sans avoir la main trop lourde." Julien Rol, make-up artist chez Make Up For Ever