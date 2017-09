Maquillage: les cinq astuces ultimes

1) Investissez dans une palette tout-en-un

Si l'on ne veut acheter qu'un seul produit maquillage, ce serait peut-être une palette qui allie correcteur, highlighter (aussi appelé enlumineur ou illuminateur) et un blush, qui peut aussi servir de rouge à lèvres. Ce tout-en-un permet de corriger les petites rougeurs avec le correcteur (sans pour autant se recouvrir tout le visage de fond de teint), rajouter de la lumière avec l'illuminateur et de la couleur avec le blush. Il ne faut guère plus pour avoir l'air fraîche comme une rose.

Pour rappel:

- Le correcteur se met toujours de l'intérieur vers l'extérieur par petites touches sur les rougeurs que l'on peut avoir, par exemple, sur les joues, autour du nez ou sur le menton.

- L'highlighter s'applique sur l'arête du nez, le menton, l'arc de cupidon (soit le haut des lèvres en dessous du nez) et sur le coin externe de l'arcade sourcilière. Si l'on met du blush, on peut aussi en mettre de l'highlighter juste au-dessus sur la ligne qui suit la pommette. Enfin, si on est cernée, on peut étaler, en tapotant, du correcteur mélangé à de l'highlighter.

- Le blush s'étale lui sur la pommette (la boule des joues) en étirant le mouvement vers les oreilles. On peut renforcer l'effet en passant un peu d'highlighter juste au-dessus de la ligne de blush.

2) Soignez vos sourcils

Rien ne sert de soigner son maquillage si les sourcils partent à vau-l'eau. Tout l'équilibre du visage repose en grande partie sur la forme des sourcils. Il s'agit de ne pas les oublier si on veut avoir un air soigné. On veillera donc à les brosser et surtout à passer un petit coup de crayon pour leur donner plus de caractère. La bonne couleur étant une teinte en dessous. Le trait de crayon se dessine en petit trait hachuré, on évite donc de le tracer en une seule ligne, et en insistant un peu sur la fin du sourcil souvent moins fourni. Pour celles qui se demandent comment bien s'épiler les sourcils, cliquez ici.

3) L'indispensable mascara

On le pose en fine couche pour éviter les paquets et on préfèrera une brosse en forme de peigne. On le passe en premier sur les cils du milieu en tenant la brosse à l'horizontale et en effectuant un mouvement en zigzag. On peaufinera ensuite en l'appliquant par petites touches dans les deux coins de l'oeil et en tenant la brosse à la verticale.

4)Voici comment mettre du rouge à lèvre tout en subtilité

On pose le rouge sur le centre de la lèvre du haut et de la lèvre du bas et puis on étale vers les coins soit avec un pinceau, soit avec les doigts. Cela donne une petite touche de couleur sans pour autant offrir un effet plâtré.

5) Des yeux de biche sans en avoir l'air

Pour maquiller les yeux discrètement, mais avec un maximum d'effet, il faut utiliser le crayon uniquement dans le coin de l'oeil. On part de la base des cils du haut pour dépasser de 0.5 centimètre. On revient ensuite vers la partie externe inférieure de l'oeil jusqu'à la naissance de cils du bas (un très petit v dans le coin de l'oeil avec l'ouverture vers l'oeil en quelque sorte). Le crayon se remarque à peine, mais offre un effet oeil de biche garanti.

Dernier conseil

Le maquillage peut beaucoup, mais pas tout. Le seul conseil à suivre impérativement selon notre maquilleuse est le suivant : veiller jalousement sur sa peau en la protégeant au maximum du soleil et en n'oubliant pas sa crème de jour.