Maquillage: on ose tout !

Venues tout droit des défilés ou de l'inépuisable source d'inspiration qu'est Instagram, les idées pour soigner son look sont de plus en plus stupéfiantes. Si certaines restent sur Internet et sur les podiums, d'autres se frayent un chemin jusque dans la rue. Pour le meilleur ou pour le pire. Allez, c'est l'été, l'occasion de tenter des nouvelles choses, alors on ose...