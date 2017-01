Mettez du sucre dans votre shampoing pour des cheveux plus sains

Et si arborer une belle chevelure ne tenait qu'à un geste anodin. C'est ce que prône la nouvelle tendance qui tourne actuellement sur le web en matière capillaire. L'idée : gommer le cuir chevelu de toutes ses impuretés (pellicules et cellules mortes notamment), l'oxygéner et stimuler la microcirculation, permettant ainsi une meilleure repousse du cheveu.

Comment procéder ? En ajoutant simplement au shampoing une cuillère de sucre blanc en poudre, évidemment. Puis en massant le crâne de ce mélange.

Est-ce que ça marche ? Eh bien oui. On vous rappelait la nécessité du scrub du cuir chevelu pour la santé des cheveux.

Le sucré étant bien toléré par la peau, bon marché et qu'il fond sous l'effet de l'eau chaude, il constitue une base gommante toute indiquée.

Pour parfaire ce nouveau rituel, après l'avoir rincer abondamment, on peut même rincer une dernière fois la chevelure au vinaigre de cidre, ce qui aura pour effet de stimuler le cheveu et le rendre encore plus brillant.

La fréquence idéale de ce gommage malin est d'une fois par semaine. En abuser pourrait être contreproductif, et graisser les cheveux.